View this post on Instagram

Catharina, 28, GuKP, Frankfurt a. Main 🚨 Wie macht sich der Pflegenotstand für dich persönlich bemerkbar? . "Überlastete Pflegekräfte (Rücken, Gelenkapparat,Psyche), Dehumanisierung und ausgekühlter Umgang, Fließbandarbeit,Abnahme der Empathie, ständiger Zeitdruck-Angst es nicht zu schaffen und durch Stress Fehler zu machen, große Spanne zwischen Lehrbuch und Praxis, mangelnde Hygiene, soziale Kontakte nehmen ab, arbeiten gegen die innere Uhr, immer in innerer Abrufbereitschaft zu sein- Kompensation, mangelnde Versorgung der Patienten." 🆘 Was hält,Deiner Meinung nach, das System am Leben? . "Die Gutmütigkeit und das Helfersyndrom der Pfleger, das Pflichtbewusstsein, die Fürsorgepflicht die man Patienten gegenüber empfindet, übermäßige unsachgemäße Kompensation durch ausgebrannte Pfleger, die immer wieder einspringen, Teams die zusammenhalten , Menschen die ihr Wohl hinten anstellen, dass zu viel, was verkehrt läuft, nicht ausgesprochen wird." 🆘 Was muss sich ändern? . "Anpassung der Fallpauschalen, verbindliche Untergrenzen zum Wohl von allen , Erleichterung der Dokumentationen, mehr qualifiziertes Personal , Anreize zu Fort/-Weiterbildungen, Fachgerechte Vergütung, transpararenz über unsere fachlichen Kompetenzen, aktive Pflegekräfte- die den Beruf selbst aufwerten- er ist so vielseitig und schön & das sollte genutzt werden, um junge Leute dafür zu begeistern, Vergütung anheben"