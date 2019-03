Gerechtigkeit

"In diese Welt setze ich keine Kinder" - warum Klimapolitik auch Familienpolitik ist

Wir sollen mehr Kinder kriegen? Da gäbe es ein paar Bedingungen

Schmelzende Pole, sterbende Eisbären, Hochwasser, Dürren – das ist ein Worst-Case-Szenario für den Klimawandel. Wer will in so einer Welt leben? Oder anderen zumuten, darin aufzuwachsen?

Klingt nach Dystopie, ist aber gar nicht so weit weg. Dass Deutschland sich schon in 100 Jahren ganz anders anfühlen wird, haben Forscher bereits festgestellt. (SPON) In 100 Jahren leben wir nicht mehr – unsere Kinder aber vielleicht schon.



Könnte es sein, dass junge Menschen sich jetzt schon gegen Kinder entscheiden – weil der Klimawandel kommende Generationen bedroht?



Ja, sagte US-Politikerin Alexandra Ocasio-Cortez auf Instagram-Live – und machte damit Schlagzeilen.