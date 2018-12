Paul Ziemiak ist neuer CDU-Generalsekretär

Doch wer ist Ziemiak und wofür steht er eigentlich?

Sechs Dinge, die du über ihn noch nicht wusstest:

1 Er ist der jüngste Generalsekretär der CDU

Dass er noch jung ist, ist offensichtlich. Doch tatsächlich ist es einmalig in der CDU-Geschichte, wie jung der neue Generalsekretär ist. In diesem Jahr wurde Paul Ziemiak 33. Er ist damit die jüngste Person auf diesem Posten in der Geschichte der Christdemokraten.

Zum Vergleich: In diesem Alter hatte Angela Merkel noch drei Jahre in der DDR vor sich. Das höchste Amt, dass die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer mit 33 erreicht hatte, war ein Posten im Stadtrat von Püttlingen im Saarland. Selbst der als jung geltende Generalsekretär der SPD, Lars Klingbeil, ist sieben Jahre älter als Ziemiak.