Nicht im Hinterzimmer, nicht im Privatflugzeug und auch nicht per SMS. Sondern am Rand der Tanzfläche wurde angeblich entschieden, wie es in der CDU weitergeht. So erzählt es zumindest Annegret Kramp-Karrenbauer, als sie Paul Ziemiak, den 33-jährigen Chef der Jungen Union, als neuen Generalsekretär vorstellt. (bento)