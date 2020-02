Solche Gespräche führt Yagmur* bei fast jedem Date. Sie nennt es "gemuslimt" werden. "Leute schauen mich an und glauben zu wissen, wer ich bin." Sie glauben zu wissen, was ihr wichtig ist, was sie von einer Beziehung möchte, was sie ablehnt.

Yagmur arbeitet in einer Nichtregierungsorganisation in Berlin, sie hat lange, dunkelbraune Haare, in den Längen und Spitzen blond gefärbt, die Lippen rot geschminkt.

Die Glaubens-Ratio

"Wenn Muslime daten, tänzeln wir eigentlich immer um die Frage herum, wie religiös jemand ist – und wie er oder sie praktiziert", sagt sie. Sie selbst trägt kein Kopftuch und betet nicht fünf mal am Tag. Sie trinkt keinen Alkohol, geht nicht in Diskotheken, will ihr erstes Mal mit ihrem Ehemann erleben. Sie möchte einen Mann finden, der ähnliche Wertvorstellungen hat wie sie.