Zwei Kletterer entfachen riesigen Waldbrand in Bayern

Zwei Münchner wollten in der Silvesternacht das Feuerwerk von einem Berg aus sehen – und haben nun am oberbayrischen Jochberg einen Großbrand entfacht, der auch am Montag noch nicht unter Kontrolle ist.

Wie schlimm ist das Feuer?

Nach Angaben der Polizei sind 100 Hektar Wald- und Wiesenfläche am Jochberg betroffen. Das entspricht in etwa der halben Größe des Berliner Tiergartens. Am Sonntag waren zeitgleich sieben Helikopter der bayrischen Polizei und aus Tirol im Einsatz, um das Feuer zu löschen. In der Nacht mussten sie ihre Arbeit unterbrechen – am Montag soll es weitergehen, sobald es hell genug ist (BR I).