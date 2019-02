Today

Trump wird Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkennen. Was das für den Nahost-Konflikt bedeutet

US-Präsident Donald Trump macht weiter Nägel mit Köpfen und treibt seine – zum Teil umstrittenen – Wahlversprechen voran. Eines davon war die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem in Israel. Das will Trump am Mittwoch um 19 Uhr MEZ in einer Rede verkünden, wie es aus Regierungskreisen heißt. (Zeit Online)

Damit aber nicht genug: Denn offenbar will Trump auch gleichzeitig Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen. Ein Schritt, der den Nahost-Konflikt weiter anheizt.