Wenn er Zeit hat, meistens am Wochenende, setze er sich in sein Arbeitszimmer und google nach Ärzten, die er anzeigen kann, erzählt "Markus" weiter. Seinen Namen nennt er aus Angst vor "gewaltbereiten linken Abtreibungsbefürwortern" nicht, wie er sagt.

Für ihn ist sein Alleingang natürlich bequem – niemand kann ihm widersprechen. Genau so bequem ist es für einen Politiker, im Bundestag über Recht und Unrecht von Abtreibung zu dozieren. Während diejenigen, die schon einmal vor einer solchen Entscheidung standen, dort oft nicht gehört werden.

"Markus" macht anderen Leuten das Leben schwer. Ein veraltetes Gesetz erlaubt es ihm.

Im Interview merkt man: "Markus" klebt an den Buchstaben des Gesetzes, er kennt die entsprechenden Urteile. Doch was er mit seinen Handlungen tatsächlich bewirkt, das weiß er offenbar nicht. Er denkt nicht an die Frauen, die sich in einer Notlage befinden und online keine Hilfe finden, oder an die Ärztinnen, die nicht helfen dürfen. Er sieht sich im Recht, weil er sich an das Recht hält.



Das alles ist nur möglich, weil auch Politiker krampfhaft an diesem Gesetz festhalten. Weil es irgendwann einmal aus (durchaus richtigen) Gründen beschlossen wurde – aber nicht, weil es in der Realität das Richtige bewirkt. Denn auch heute will niemand geschmacklose Werbekampagnen für extra-billige und extra-schnelle Abtreibungen. Aber jeden Tag nehmen Ärzte Abtreibungen vor. Und jeden Tag werden Frauen schwanger – und suchen dort nach Informationen, wo sie auch sonst nach Informationen suchen: im Internet.

Das Werbeverbot für Abtreibungen hat seine Anfänge in der Nazizeit, den Paragraf 219a in seiner heutigen Form gibt es seit 1974 (Deutscher Bundestag). Er stammt also aus einer Zeit, in der es das Internet noch nicht gab. Sich auf diese Regelung zu versteifen, und sie weiterhin durchzusetzen, bloß, weil sie irgendjemand irgendwann einmal so beschlossen hat, ist idiotisch.