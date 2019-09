Dahinter steckt ein ernstes Anliegen. Ärztinnen und Ärzte dürfen in Deutschland nicht uneingeschränkt über Schwangerschaftsabbrüche informieren. Das regelt der umstrittene Paragraf 219a – er verbietet, für Abtreibungen zu "werben". Kritikerinnen sagen: Das "Werbeverbot" sei in Wirklichkeit ein Informationsverbot und hindere so Arztpraxen, seriöse Informationen bereitzustellen. Frauen in Notsituationen würden so mit ihren Sorgen alleingelassen.

Die Initiative "Oh You Women" aus Berlin will nun auf die Schieflage aufmerksam machen – indem sie tatsächlich für Abtreibungen "wirbt".

Hinter der Initiative stecken drei junge Mütter aus Berlin: Nadine, Lisa und Alex. "Wir haben uns regelmäßig zum Stammtisch getroffen", sagt Alex zu bento, "und irgendwann gemerkt, dass unsere Gespräche immer politischer wurden." Also gründeten sie vor knapp einem Jahr "Oh You Women", um das Reden zur Aktion zu machen.