Was bedeutet das konkret?

Das Werbeverbot bleibt bestehen, der Paragraf wird ergänzt.

Schwangeren soll es in Zukunft leichter möglich sein, sich über eine Abtreibung zu informieren.

zu informieren. Ärztinnen, Ärzte und Kliniken dürfen – anders als bisher – öffentlich darüber informieren, dass bei ihnen Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden können.

Die Bundesärztekammer soll außerdem eine zentrale Liste mit Ärztinnen, Ärzten, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen führen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Die angewandten Methoden müssen angegeben werden.

Junge Frauen sollen die Verhütungspille zwei Jahre länger von der Krankenkasse bezahlt bekommen. (SPIEGEL ONLINE)

Wie sehen die Reaktionen aus?

Der Kompromiss stelle "sicher, dass betroffene Frauen in einer persönlichen Notsituation an die Informationen gelangen, die sie benötigen", sagte Justizministerin Katarina Barley. Er sorge außerdem für Rechtssicherheit für Ärztinnen und Ärzte, so Familienministerin Franziska Giffey.