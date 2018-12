Was hat er genau gesagt?

Er mache sich Sorgen um Homosexuelle im Klerus und in Priesterseminaren. Es sei eine "sehr ernste Angelegenheit". Menschen mit "dieser tiefverwurzelten Tendenz" sollten seiner Meinung nach nicht in Seminaren zugelassen werden, sagt er in einem Interview auf Spanisch, das am Montag in einem Buch veröffentlicht werden soll.

Seine Aussagen zeigen, dass er Homosexualität wie eine Ausnahme sieht: