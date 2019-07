Ich habe den Eindruck, es heißt immer noch sehr häufig "die" Ossis und "die" Wessis, dass die Menschen im Westen Deutschlands herablassend auf die im Osten schauen – und es vielen offenbar gut tut, die gesamtdeutschen Probleme auf die neuen Bundesländer abzuschieben.

Mir als Ossi tut das weh. Ich habe meine Wurzeln in Ostthüringen und im Erzgebirge – und dachte lange, dass in meiner Generation Ost und West kein Thema mehr ist. Aber Vorurteile und dieses Gefühl von Andersartigkeit werden auch noch unter uns Kindern der Neunziger tradiert, die wir doch eigentlich in einem vereinten Deutschland aufwuchsen.