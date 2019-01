Für Leser, die die ganze Seite in der Hand halten, ist der Scherz ersichtlich: Es gibt dort eine Kolumne und eben ersponnene Texte. Drunter steht, dass die Redakteure wohl schon am "Silvesterpunsch" genippt haben, und man daher nicht alles so ernst nehmen soll.

Der "Silvesterpunsch" hat bei der "Osnabrücker" Tradition. Vor fünf Jahren behauptete die Lokalzeitung zum Beispiel, die Osnabrücker Feuerwehr schaffe sich ausgediente Drohnen des US-Militärs an, um Brände künftig aus der Luft zu bekämpfen. Die Feuerwehr selbst korrigierte den Scherz nicht, sondern trieb ihn auf Facebook sogar noch weiter ins Absurde.