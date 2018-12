Außerdem haben wir schnell festgestellt, dass es für die Plattformökonomien, zu der die Lieferdienste gehören, nicht wirklich rechtliche Begriffe gibt, an denen wir uns orientieren konnten. Zum Beispiel: Was ist bei Deliveroo überhaupt "der Betrieb"? Sind das nur die Zentralen in London und Berlin oder das gesamte Liefergebiet mit allen darin Beschäftigten? All dieses Wissen mussten wir uns als Laien innerhalb von wenigen Wochen aneignen, ohne Unterstützung durch das Unternehmen.