Today

Friedrich Merz schlägt vor, lieber Polizisten als Türsteher vor Klubs einzusetzen

Drei Fragen zu dieser kuriosen Idee

Türsteher tragen zum Kultstatus einiger Klubs bei. Was wäre zum Beispiel das Berghain nur ohne Sven Marquardt?

Wenn es nach dem CDU-Politiker Friedrich Merz geht, sollte die Politik allerdings darüber nachdenken, die Polizei demnächst für die Kontrolle der Klubtüren einzusetzen. Diese Idee deutete er auf der letzten CDU-Regionalkonferenz in Berlin an, als es um das Thema Innere Sicherheit ging. Merz bewirbt sich derzeit neben Jens Spahn und Annegret Kramp-Karrenbauer um den CDU-Vorsitz.

Marquardt und Co. durch Polizisten ersetzen – wie kommt Merz auf die Idee?

In einer offenen Fragerunde ging es um Clan-Kriminalität in Berlin. Der stellvertretende Bezirksbürgermeister im Berliner Bezirk Neukölln, Falko Liecke, forderte, es brauche "vernünftige Konzepte", um den Clans entgegenzuwirken – und bat um Antworten. (Video der CDU-Konferenz ab 2:05:00)

Merz machte den Anfang: "Wir müssen klar machen, dass das Gewaltmonopol beim Staat liegt – und nur beim Staat liegt", sagte er zunächst allgemein. Andere Länder hätten das besser im Griff:

"Ich sag mal zum Beispiel diese Ganze in den Großstädten – vor den Discos, vor allem an den Wochenenden – diese Türsteher-Szene. Das ist der Schlüssel zur Eroberung von Stadtvierteln, und zur Eroberung von kriminellen Strukturen, da fängt es an. Da müssen wir uns die Frage stellen, ob das nicht mehr Aufgabe der Allgemeinen Polizei ist als irgendwelcher Clans, die da ihre eigenen Strukturen schaffen."