Vor ihm liegen Papier und ein Stift. Er soll Notizen machen, vertritt an einigen Tagen den Anwalt eines Opfers des Bomben-Attentats an der Keupstrasse. "Dort zu sitzen und mitzuwirken, war unheimlich beeindruckend, gerade als Türkischstämmiger", erinnert er sich.

Özatas Büro liegt damals in einem Hinterzimmer in Berlin Wilmersdorf. Eine Abstellkammer in der Kanzlei des Vaters eines Freundes. Özata darf sich im Raum voller Akten zwei Regalreihen freiräumen. Sein Name steht nicht einmal auf dem Türschild. Die bisherigen Mandanten sind Familie und Freunde. Es geht um Scheidungen, Verkehrsdelikte, Drogen. "Wald und Wiese", nennt er das.