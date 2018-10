Lotte, du kämpfst schon dein ganzes Leben, oder?

"Ich bin mit drei Brüdern groß geworden, ich habe Kampf in mir. Nach dem Schulabschluss und der Ausbildung zur Laborantin wurde ich in der Gewerkschaft politisiert. Ich habe für bessere Arbeitsbedingungen und Löhne gekämpft, in Nicaragua Jugendzentren renoviert und den Weltladen in Neu-Isenburg mit aufgebaut. Auf der Straße habe ich gegen Abtreibungsverbote und gegen den Bau der Startbahn West am Frankfurter Flughafen demonstriert, war in den Anti-AKW- und Friedensbewegungen. Seit 2015 bin ich in der Flüchtlingshilfe aktiv und setze mich bei 'Iburg gegen Rassismus' und 'Omas gegen Rechts' ein.