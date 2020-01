Ich kann die Kritik nachvollziehen, aber politische Partizipation hängt oft am Geldbeutel. Olympia #12062020 ist dafür nur ein Symptom und nicht die Ursache. Das können wir nur beheben, in dem wir uns engagieren.

Die Kampagne für das Event finde ich aber wirklich schwierig. Es wirkt aktuell einfach oft wie so ein Verkaufsfestival. Das ist auch das, was ich von vielen bei Fridays for Future höre. Der schwierigste Punkt ist das Video-Interview von Einhorn-Gründer Philip Siefers mit Tilo Jung. Ich habe mich in den vergangenen Tagen wirklich gefragt: Wie kann man denn so ein blödes Interview geben?