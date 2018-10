Was macht "Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen" genau?

Die Aktion ist ein Zusammenschluss dreier Organisationen: vom "Frauennotruf München", der "Initiative für Münchner Mädchen" und "AMYNA".

Neben einer App, Tipps auf ihrer Webseite und Flyern haben sie auch einen Security Point auf dem Wiesn-Gelände. Hier helfen Gottlöber und ihre Kolleginnen Frauen, die Opfer von Übergriffen wurden und bieten ihnen neben einer Beratung auch einen Fahrdienst an, der sie sicher nach Hause bringt.

Der Bekannheitsgrad der Aktion ist in den vergangenen 15 Jahren gestiegen. Inzwischen werden auch englische Flyer in nahegelegenen Hotels ausgelegt und es gibt Werbung in der U-Bahn. Gottlöber zufolge nahmen im Jahr 2003 nur 28 Frauen das Angebot an – im vergangenen Jahr waren es 257.