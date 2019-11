Die Millennials haben nun genug von den Methusalems – und mit "OK Boomer" einen neuen Schlachtruf gefunden.

Der Spruch ist in den USA innerhalb weniger Wochen erst zum Meme und dann zum geflügelten Wort einer ganzen Generation geworden. Jetzt taucht er auch in deutschen Netzwerken auf. "OK Boomer" ist die passiv-aggressive Antwort auf so ziemlich alles, was Babyboomer von sich geben: Ja, okay, du hast halt keine Ahnung!

Mittlerweile gibt es T-Shirts, Sticker und Handyhüllen mit dem Ausruf. Und in den USA einen handfesten Streit. Auf der einen Seite stehen die Babyboomer, die Generation aller von Mitte der 40er bis etwa Mitte der 60er Jahre Geborenen. Auf der anderen Seite stehen deren Kinder und Enkel – die Millennials, geboren zwischen 1980 und 1997, und die noch jüngere Generation Z.