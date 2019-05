Wie nehmen Journalistinnen und Journalisten in Österreich die Debatte wahr? Wir haben mit jungen Menschen beim ORF darüber gesprochen.

Sophie arbeitet seit gut zwei Jahren beim ORF. Aus Sorge um ihren Job möchte sie in diesem Text so genannt werden, ihr echter Name und ihre Position beim ORF sind uns bekannt.

Wir kommen über den Fall Böhmermann mit ihr in Kontakt. Sie erzählt, sie habe über Social Media davon erfahren und sei schockiert gewesen: "Das Interview war meiner Meinung nach sehr aufschlussreich, ein objektiver Kulturbeitrag, den man genau so hätte stehenlassen können", schreibt sie bento in einer E-Mail. Schließlich habe sich nicht der interviewende Journalist, Christian Konrad, kritisch gegenüber der Regierung geäußert, sondern Böhmermann, "also warum muss sich der ORF davon distanzieren?", fragt Sophie. Sie vermutet in der Redaktion "vorauseilenden Gehorsam".