In Österreich geht das neue Regierungsbündnis genau jene Themen an, die beiden Parteien am Herzen liegen – und beiden Seiten Kompromisse abverlangen.

So hat sich die schwarz-grüne Koalition auf einen verschärften Klimaschutz geeinigt, bis 2040 – zehn Jahre früher als Deutschland – will Österreich klimaneutral werden. Gleichzeitig soll eine neue "Migrationsstrategie" mehr Klarheit im Umgang mit Zuziehenden ermöglichen: So soll es eine klare Trennung zwischen Asylbewerbern und Arbeitsmigranten geben, Abschiebungen sollen leichter möglich sein. Auch beim Thema Innere Sicherheit mussten die linken Grünen zurückstecken: Die Präventivhaft soll eingeführt werden, das Kopftuchverbot ausgeweitet.