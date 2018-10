Gerechtigkeit

Edmund Stoiber: Neu-Bayern sind schuld an der CSU-Krise

Natürlich!

Was ist passiert?

33 Prozent. So hoch ist der Anteil der Stimmen, den die CSU am Sonntag bei der Wahl in Bayern bekommen könnte, wenn man den neuesten Umfragen glaubt. 33 Prozent, das wäre für die CSU ein Debakel. Jahrzehntelang hat man in Bayern alleine regieren können, weil die Partei stets die absolute Mehrheit erreichte. Noch 2003 lag die CSU bei 60 Prozent. (Merkur)



Wer ist also schuld am drohenden Wahldebakel? Es könnte daran liegen, dass die CSU sich monatelang im Stile der Rechtspopulisten nur um tatsächliche oder vermeintliche Probleme mit Flüchtlingen gekümmert hat. So richtig möchte das aber niemand zugeben.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und CSU-Vorsitzender Horst Seehofer jedenfalls schieben sich schon seit Tagen die Schuld gegenseitig zu. Diese Strategie hat den Nachteil, dass am Ende trotzdem die eigene Partei verantwortlich gemacht wird. Edmund Stoiber, CSU-Ehrenvorsitzender mit viel Wahlkampferfahrung, hat allerdings noch eine bessere Idee: Die Ausländer seien schuld, meint er. Aber nicht so, wie man jetzt denken könnte. Für Stoiber ist alles Ausland, was nicht Bayern ist.

Wie argumentiert Edmund Stoiber?

Dem "Redaktions Netzwerk Deutschland" (RND) sagte er:

"In den vergangenen Jahren hat es aufgrund unseres wirtschaftlichen Erfolgs eine einzigartige Wanderungsbewegung nach Bayern gegeben." Aus allen Teilen Deutschlands seien mehr als eine Million Menschen nach Bayern gekommen.