Die OECD-Studie mit dem Titel "Under Pressure: The Squeezed Middle Class" untersucht den Anteil der 20 bis 29-Jährigen mit mittlerem Einkommen zu verschiedenen Zeitpunkten in 36 Industrienationen sowie Südafrika, China, Russland und Brasilien. Mittelschicht ist, wer zwischen 75 und 200 Prozent des nationalen Medianeinkommens verdient.

Bei unseren Eltern, den Babybommern, gehörten noch 68 Prozent in diesem Alter zu einem Mittelschicht-Haushalt. Bei den Millennials sind es heute nur noch 60 Prozent. In Deutschland liegt der Wert mit 71 und 61 Prozent nur knapp über dem OECD-Durchschnitt.

Die Forscher sehen dafür drei Gründe:

Zum einen sind mittlere Einkommen trotz Wirtschaftswachstum um ein Drittel weniger gestiegen als die Durchschnittseinkommen der oberen zehn Prozent.



Zum anderen sind die Kosten des für die Mittelschicht typischen Lebensstil gestiegen. Dazu gehört in vielen Ländern, ein eigenes Zuhause zu besitzen. Doch die Hauspreise sind in den letzten zwei Jahrzehnten dreimal so schnell gestiegen wie das mittlere Einkommen der Haushalte. Auch steigende Preise machen es immer schwerer zu sparen. Mehr als jeder fünfte Haushalt mit mittlerem Einkommen gibt mehr aus, als er verdient. Die Überschuldung ist höher als für Haushalte mit niedrigem oder hohem Einkommen.

Als dritten Grund nennen die Forscher unsere Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. "Die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt sind immer unsicherer geworden: Jeder sechste Arbeitnehmer mit mittlerem Einkommen hat einen Arbeitsplatz mit einem hohen Automatisierungsrisiko."

Die OECD fordert die Politik nun auf, der Mittelschicht mit einem umfassenden Aktionsplan zu helfen.