bento: Wenn dir Hass nur im Netz begegnet, ist eine richtige Diskussion natürlich schwierig.

Benigna: Stimmt, weil Kommentatoren online oft keine ausschlaggebende Argumente bringen. Ich glaube, dass man einfach versuchen muss, einfach offen zu sein, wenn man einen Menschen trifft. Das gilt natürlich für jeden.

bento: In wenigen Wochen wirst du als neues Christkind den Christkindlesmarkt eröffnen. Wird da diese eine berüchtigte Partei und all das, was jetzt passiert ist, eine Rolle spielen?



Benigna: Nein, auf keinen Fall. Den Prolog zur Eröffnung des Christkindlesmarktes gibt es schon viele Jahre, der ist unverändert. Also konzentriere ich mich auch nur darauf. Nach der Eröffnung habe ich als Christkind die ganze Adventszeit über viele Termine. Die will ich mit Herzblut angehen.

Die Eröffnung des Christkindlesmarktes findet am 29. November statt, dem Freitag vor dem ersten Adventswochenende.

Um 17.30 Uhr wird Benigna von der Empore der Frauenkirche in Nürnberg aus den Prolog sprechen. Es folgen zahlreiche Besuche in sozialen und karitativen Einrichtungen.