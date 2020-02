Today

Alle Jungen und ihr Trainer sind aus der Höhle in Thailand gerettet worden

Das Drama in 3 Bildern.

Alle zwölf Spieler und der Trainer der Fußballmannschaft sind aus der überfluteten Höhle in Thailand gerettet worden – die letzten fünf von ihnen wurden nach insgesamt 17 Tagen in einer weiteren stundenlangen Rettungsaktion am Dienstag von Tauchern befreit.

Die ersten vier der Jugendlichen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren waren bereits am Sonntag gerettet worden, am Montag folgten weitere vier. Ihnen geht es verhältnismäßig gut. Sie sollen aber noch mindestens eine Woche im Krankenhaus bleiben.

Was war in der Höhle passiert?