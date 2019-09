Katharina Isabel Franke: Mir war klar, dass das knallen wird. Es gab dann zum Glück sehr schnell in der Lokalzeitung eine Reaktion. Danach beteuerten die Vereinsmitglieder, dass sie keine Nazis seien. Es gab eine Debatte in den Leserbriefen und auf Facebook – aber nicht nur dort. Wo man im Ort hingeht, es wird darüber gesprochen, mit 18-Jährigen und mit 70-Jährigen. Jeder in Roetgen hat das mitbekommen.



Du hast dich auf Twitter an die Öffentlichkeit gewandt. Was macht dich so wütend?



Selbst im Lokalen bekommt man es nicht hin, offen und reflektiert mit der eigenen Geschichte umzugehen. Und wenn es auf dieser kleinen Ebene nicht klappt, wie soll es denn dann in größeren Dimensionen funktionieren?