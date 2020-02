"Bundesverfassungsgericht verbietet NPD" - ach nee, doch nicht. Spiegel Online und Zeit Online mussten am Dienstag ihre Eilmeldungen korrigieren. Aber wenn man auf die Reaktionen von Politikern schaut, scheint das ohnehin egal zu sein. Der Kampf gegen Rechts müsse fortgesetzt werden, so oder so. Das gescheiterte Parteiverbot rückt dabei in den Hintergrund.

Aber ist das Urteil wirklich so unbedeutend?

Eine Verhandlung am Bundesverfassungsgericht ist kein spannender Boxkampf. Ein Zuhörer dürfte sich vielmehr wie in einem Uniseminar fühlen, zu dem sich nur Streber angemeldet haben. Wenn die dann über die verfassungsrechtliche Natur des Parteiverbots und dessen Charakter als absolute Ausnahme in einer Demokratie debattieren, kann man schon mal abschalten. Dabei ist das alles andere als theoretisches Blabla mit wenig Realitätsbezug.