Feuer, ein jahrhundertealter Turm, der in sich zusammenfällt wie ein Kartenhaus, und Menschen, die fassunglos in Tränen ausbrechen: Der Brand in der Kathedrale Notre-Dame in Paris hat am Montagabend Menschen auf der ganzen Welt berührt. Doch neben Beileidsbekundungen, Trauer und Entsetzen gab es schnell auch andere Reaktionen. Rechte Verschwörungstheorien machten die Runde, Witze – und auch Schadenfreude.