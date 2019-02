Bisher sei es so gewesen, dass diese Person dann nach zwölf Stunden aus der Haft entlassen werden mussten. Und nicht nach Tagen.

Die Verlängerung des Gewahrsams auf maximal sieben Tage sei unnötig, sagt Mertens: "Was soll denn in den sieben Tagen passieren? Die Polizei kennt die Person ja noch immer nicht." Dementsprechend sei dieser Gewahrsam "Beugehaft", wie Mertens es nennt.

Im Fall der Kllimaaktivisten kamen vier Personen auf Grund der Neuerung in Gewahrsam.

Eine harte Erfahrung für alle: "Wir waren die ganze Zeit in Isolationshaft. Alleine in der Zelle, ohne Recht auf Hofgang und frische Luft. Die Fenster waren so verglast, dass man nicht sehen konnte, ob die Sonne scheint oder es regnet. Wir hatten nicht einmal Stift und Papier, um Briefe zu schreiben."

Hier sieht auch Hüttl ein Ungleichgewicht: "Der Unterbindungsgewahrsam ist noch etwas anderes als die U-Haft, bei der man grundsätzlich einen Pflichtverteidiger konsultiert. Das ist hier nicht der Fall."