Grün

Alle Macht den Radrowdys!

Die Union kritisiert eine Novelle der Straßenverkehrsordnung, die mein Leben retten könnte.

Morgens komme ich leicht verschwitzt, aber beseelt im Büro an. Die Wangen sind noch kalt und sofort muss ich die Nase putzen. Im Schnitt fahre ich 20 Kilometer Rad am Tag: zur Arbeit und zurück, dann zum Sport, zur Uni oder abends in die Schanze. Ich bin geübt, fahre schnell, schlängele mich an Autos vorbei. Man könnte sagen, ich bin eine ziemlich abgebrühte Radfahrerin.

Im Fahrstuhl zur Redaktion fällt mir dann ein, wie ich vorhin den LKW-Fahrer geschnitten habe. Und wie ich das Auto penetrant angeklingelt habe, bis es mir aus dem Weg fuhr. Ha!

Beide Fahrer hatten sicher panische Angst. Angst vor Radrowdys wie mir, denke ich und lache leise.

Okay, den letzten Satz habe ich mir ausgedacht. Aber so oder so ähnlich stellen sich die Unionsparteien offenbar Viel-Radlerinnen wie mich vor.

Gerade haben CDU und CSU deshalb die Vorschläge der Landesverkehrsminister für besseren Fahrrad-Verkehr kritisiert.

Die Politik dürfe "Radrowdys" nicht entgegenkommen. (SPIEGEL ONLINE) Bei der FDP befürchtet man sogar, dass "der motorisierte Verkehr überhaupt nicht mehr vorankommt" (ZEIT ONLINE).

Dabei wird es Zeit, dass Radfahrer in der Straßenverkehrsordnung ihren Platz bekommen.

Denn die neuen Vorschläge könnten Viel-Radlerinnen wie mir das Leben retten.

Radfahren, gerade im Stadtverkehr, ist noch immer gefährlich. Auch wenn man vorsichtiger fährt als ich. Durch die 15 Maßnahmen soll es sicherer und attraktiver werden. Die Verkehrsminister aller Bundesländer haben die Vorschläge gemeinsam erarbeitet. Bis Ende des Jahres soll das Bundesverkehrsministerium sie in die Straßenverkehrsordnung aufnehmen (SPIEGEL ONLINE).