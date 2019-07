McKinsey, KMPG & Co. sind Beraterfirmen. Die Aktion von Semsrott dürfte eine Anspielung auf die vom SPIEGEL aufgedeckte Berateraffäre von der Leyens sein. In ihrer Funktion als Verteidigungsministerin hatte sie die externen Firmen in verschiedenen Fällen gegen einen dreistelligen Millionenbetrag engagiert, um die Bundeswehr in gutem Licht dastehen zu lassen. Ihr wird vorgeworfen, dass es bei den Vergaben der Aufträge zu Unregelmäßigkeiten kam.

Der Take von Nico Semsrott: Wenn Politiker schon mit Firmen und Lobbyisten kungeln, dann können sie auch gleich wie Formel-1-Fahrer Werbung auf dem Anzug tragen. "In einer gemäßigten Demokratie sollte man wenigstens so Werbebanner tragen, damit alle wissen, für wen man arbeitet", schrieb er später auf Twitter.