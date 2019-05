Gerechtigkeit

Warum Charity-Partys einfach nur heuchlerisch sind

Charity-Party, Soli-Saufen oder Raven gegen Rechts. Das Phänomen "Feiern für den guten Zweck" hat viele Namen. Doch das Versprechen ist immer dasselbe: Hier kannst du nicht nur Spaß haben, sondern gleichzeitig auch die Welt verbessern – weil der Eintritt an ein Kinderheim in Asien gespendet wird oder pro Getränk an der Bar 20 Cent an ein Projekt von "Viva con Agua" in Afrika gehen.

Das klingt nach einer "Win-Win-Situation". Doch die Idee ist Quatsch. Betrunken an sich selbst zu denken und dabei Trinkgeld in einen Becher zu werfen, ersetzt keine politische Auseinandersetzung. Genau die könnte ziemlich oft ernüchternd sein. Zum Beispiel dann, wenn es darum geht, warum eigentlich andere Menschen in unwürdigen Verhältnissen leben müssen, während wir freiwillig drei Tage wach sein können.

Warum er es noch heuchlerisch findet, wenn wir so tun, als könnten wir durch unser Feiern die Welt retten, erklärt Jan oben im Video.