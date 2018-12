Viele von uns sind so überladen mit weltpolitischen Angelegenheiten und es geht immer darum: Was passiert irgendwo auf der Welt, wie wird man hier wahrgenommen, und was kann man tun, um dazuzugehören? Wir hatten viel zu wenig das Privileg, uns zu fragen, was wir eigentlich selbst wollen und wie wir glücklich werden können in dieser Gesellschaft, die uns nicht immer akzeptiert.