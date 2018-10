Today

Griechenland verbietet schweren Menschen das Reiten auf Eseln

Drei Fragen und drei Antworten

Menschen, die mehr als 100 Kilogramm wiegen, dürfen in Griechenland künftig nicht mehr auf Eseln reiten. Das hat das griechische Landwirtschaftsministerium beschlossen. Tierschutzorganisationen hatten auf das Leid von Eseln Aufmerksam gemacht. (FAZ)

Wie lauten die Vorwürfe?

Tierschutzorganisationen wie "Help the Santorini Donkeys" und "Donkey Sanctuary" veröffentlichten Bilder von Eseln mit offenen Rückenverletzungen und kritisierten außerdem die Bedingungen, unter denen die Esel leben müssen. Die Esel bekämen beispielsweise zu wenig Wasser und müssten in der Sonne auf Touristinnen und Touristen warten.

Was sagt die Vorschrift?

Die Tiere müssen in einem guten gesundheitlichen Zustand sein, um als Arbeitstiere eingesetzt werden zu dürfen.



Zustand sein, um als Arbeitstiere eingesetzt werden zu dürfen. Sie müssen regelmäßig gefüttert werden und trinken.

werden und trinken. Außerdem dürfen sie nicht mit "übermäßigem Gewicht belastet" werden. Demnach darf die "100 Kilogramm oder ein Fünftel des Körpergewichts nicht übersteigen."

Wie Reagieren die Tierschutzorganisationen?

June Corbett Newby von "Help the Santorini Donkeys" sei erfreut über die Entscheidung, befürchte allerdings, dass man die Richtlinie nicht umsetzen werde, da es der Polizei egal sei, wie es den Tieren gehe und "auf den Inseln" Recht "nicht umgesetzt" werden. Es sei dennoch wichtig, Touristen darauf aufmerksam zu machen.