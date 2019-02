Sind Namen aus bestimmten Herkunftsländern negativ besetzt?



In einem Dossier der Heinrich-Böll-Stiftung über Rassismus und Diskriminierung in Deutschland heißt es, dass ein ausländischer Name dazu führen kann, dass Bewerber und Bewerberinnen nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Das bestätigt auch eine Studie des Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA). Zudem könne ein ausländisch klingender Name dafür sorgen, dass Menschen eine Wohnung nicht bekommen, nicht in einen Nachtclub dürfen oder Ärzte ihnen die Behandlung verweigern (Heinrich-Böll-Stiftung).

"Namen? Die spielen keine Rolle."

Normalerweise wählen Theater die Schauspielerinnen nach Foto und Vita aus, sagt Sabine Lederer, die Leiterin der Freien Schauspielschule in Hamburg. "Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass der Name die Besetzung einer Rolle beeinflusst." Deshalb solle man sich als Schauspieler auch genau überlegen, ob man sich umbenennt. Von Schauspielagenturen kommen ähnliche Antworten. Namen? Die spielen keine Rolle. Nur wenige Schauspieler würden ihren Namen ändern. "Aus meiner Erfahrung benutzen kaum Leute Künstlernamen", sagt Geschäftsführer Janko Danailow von der Berliner Agentur Spielkinder.