Nadia Murad ist da 21 Jahre alt und spricht vor dem Uno-Sicherheitsrat über die Vergewaltigung und Misshandlungen durch IS-Kämpfer. Es ist ein Auftritt, der die ganze Welt bewegt – und der die Jesidin zu einer Botschafterin für ihr ganzes Volk macht. Und zu einer weltweit beachteten Aktivistin gegen sexuelle Gewalt auf der ganzen Welt.

"Alle Verbrechen gegen Frauen und Kinder in Syrien, im Irak, in Somalis oder Nigeria müssen ein Ende finden", sagt sie am Ende der Rede. "Überall auf der Welt. So schnell es geht."

Heute ist Murad 25 Jahre alt, Uno-Sonderbotschafterin – und bald Trägerin des Friedensnobelpreises.

Zum Jahrestag der Metoo-Debatte könnte es keine bessere Entscheidung geben (bento). Ihre Ehrung ist das richtige Zeichen, zur richtigen Zeit. Murad stammt aus einem Dorf im Nordirak und überlebte einen Monat in Gefangenschaft des "Islamischen Staates". Sie wurde vergewaltigt und schaffte die Flucht – weil einer der Männer eine Tür nicht abschloss. Tausende Jesiden starben, Tausenden Jesidinnen erging es wie Murad.