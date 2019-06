Woher kommt der blinde Fleck?

Menschen, die nicht von rechter Gewalt betroffen sind, können sich nicht vorstellen, was wir durchmachen. Deshalb gibt es oft kein Verständnis und so wenig Solidarität. Sich mit dem eigenen Rassismus auseinanderzusetzen ist außerdem unangenehm. Man muss sich hinterfragen: Wo war ich, als andere gegen Rassismus auf die Straße gegangen sind? Was habe ich mir gedacht, als in der Zeitung jahrelang von sogenannten Dönermorden geschrieben wurde? Denn eigentlich konnten schon damals alle wissen: Das war kein Dönerfleisch, das waren Menschen, die ermordet wurden.



Hat sich in den vergangenen Jahren wirklich nichts verändert?

Doch. Nach dem Anschlag von Christchurch wurden die Opfer viel stärker gewürdigt. Auch bei uns gibt es positive Entwicklungen. Die Betroffenen wehren sich heute mehr und sind stärker vernetzt. Nach der Selbstenttarnung des NSU gab es noch vor Prozessende ein symbolisches Tribunal im Schauspiel Köln. Verantwortliche Personen aus der Politik, von der Polizei und vom Verfassungsschutz, die in das Netzwerk um die Täter verstrickt waren, wurden symbolisch angeklagt. Es war ein wütendes Zeichen: Wir glauben nicht an Gerechtigkeit vor einem deutschen Gericht. Das hat die Überlebenden und die Betroffenen der rassistischen Morde nach Jahren der Verdächtigung in eine aktive Rolle gebracht. Auch mir hat das Mut gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht allein bin.

Wie hat der Anschlag dein Leben geprägt?

Meine Kindheit endete in der Nacht. Ich musste mich mit Rassimus auseinandersetzen, während andere Kinder mit Matchbox-Autos oder Barbies spielten. Meine Familie musste sich entscheiden, in das Haus zurückzukehren oder in eine Flüchtlingsunterkunft zu ziehen. Deshalb lebten wir noch weitere fünf Jahre an dem Ort und in dem, an dem meine Großmutter verbrannte. Wenn ich aus dem Fenster meines Kinderzimmers sah, stand ich jahrelang genau dort, wo meine Schwester und meine Cousine starben. Es war unerträglich.

Meine Familie wurde, trotz der Bekenneranrufe, lange mit den Taten in Verbindung gebracht. Durch den Nachnamen kannte uns jeder und wir wurden ausgegrenzt. Auf dem Friedhof tauchten Schmierereien auf, in denen es hieß, meinen Vater erwische es auch noch. Ich selbst wurde auf Schützenfesten von Neonazis bedroht. Es gab einfach keine Sensibilität im Umgang mit uns. Bis wir weggezogen sind, lebten wir in unserem eigenen Land wie im Exil.