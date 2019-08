Aber keiner dieser Texte wurde so viel gelesen wie ein Interview mit Rezo zu seinem Video über die CDU. (bento)

Wir wollten wissen: Was hat der Rezo-Effekt mit den 90 Youtubern gemacht – 90 Tage nach der Wahl?

Sind sie politischer geworden? Haben sie Follower verloren? Produzieren sie mehr politischen Content? Und was halten sie denn nun eigentlich vom Ausgang der Wahl?

Um es gleich zu sagen: Auf unsere 90 Mails bekamen wir drei Antworten – davon eine Absage.

Zuerst antwortete Erklär-YouTuber Alex von AlexiBexi (YouTube):



"Ich bin und bleibe weiterhin so politisch engagiert, wie es zeitlich und in meinem Rahmen möglich ist." schreibt er. Er habe zwar Abonnenten und Follower verloren, "die möchte man aber auch nicht haben". Er will seinen Followern weiter ans Herz legen, zu wählen, mit einem entscheidenden Unterschied: "Nicht was oder wen, das ist jedem selbst überlassen, nur dass sie ihre Chance nutzen sollten."