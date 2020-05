Deshalb habe ich mich in Schleswig-Holstein für einen Aktionsplan gegen Rassismus eingesetzt. Von Polizei, über Justiz, Schule, öffentliche Verwaltung bis hin zur Zivilgesellschaft sind alle gefordert. So etwas wünsche ich mir in jedem Bundesland.



Denn was bisher geschehen ist, reicht offensichtlich nicht, weder hier noch in den USA. 2018 habe ich an der Black Caucus Conference in Washington teilgenommen. Wir Schwarzen haben uns dort über den Rassismus ausgetauscht, den wir weltweit erleben.