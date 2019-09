"Es ist schlimmer geworden, als ich dachte", sagt Caya, "Mir tut das richtig weh, wenn man über die Straßen läuft und denkt, jeder Dritte hat hier die AfD gewählt." Auch drinnen sei die Stimmung im Keller. Alle hätten geglaubt, dass Die Linke mindestens 14 Prozent bekommt. Es wurden 10,4. Doch Caya ist zuversichtlich, dass die AfD nicht in die Regierung kommt.

Vor kurzem ist sie erst in ein Projekthaus am Brühl gezogen, das genossenschaftlich organisiert ist und das von der Stadt mitfinanziert wird. Solche Projekte könnten es in Zukunft schwer haben, sagt sie. Auch um ihre Arbeit bei Amnesty macht sie sich Sorgen: "Wenn die Stimmung in der Stadt schlechter wird, ist es für uns schwieriger Fahne zu zeigen. In Chemnitz kann es ja schon zu rechter Gewalt kommen."

Während Caya darüber spricht, verlassen immer mehr Menschen das Rothaus. Alle paar Minuten knallt die Türe zu. Die Linken sind auf dem Weg ins Rathaus, wo die Direktmandate vergeben werden. Drinnen sitzen nur noch eine Handvoll Leute im Raum und starren auf die Ergebnisse der Landtagswahl in Chemnitz. Die Einwohner haben gewählt: 32,65 für die CDU und 25 Prozent die AfD.

Ob Caya deswegen die Stadt verlassen will? Wegziehen wäre kontraproduktiv, denn irgendwer müsse hier noch linke Stimmen abgeben, findet sie. Ihr Leben lang in Chemnitz bleiben will sie trotzdem nicht: "Ich habe das Gefühl, dauerhaft ein Opfer bringen zu müssen. In anderen Städten ist es attraktiver zu leben. Da opfere ich einen Teil meiner Lebensqualität." Die nächsten fünf Jahre will sie noch abwarten. Aber zwei Legislaturperioden AfD will sich nicht geben.

Subkultur und Tierschutz

Ich mache mich auf den Weg zu Leuten, die mehr zu feiern haben: Im Weltecho, einem Verein für Kunst und Kultur, schmeißen die Chemnitzer Grünen ihre Wahlparty. Die Musik schallt durch den großen Innenhof und ist schon in der Ferne zu hören. Eigentlich wollte Ben Zeise, 30, schon längst hier sein. Aber er hängt stundenlang auf der A72 fest. Kurz vor Chemnitz.