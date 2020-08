Filip Goman hat viel Gewicht verloren in den vergangenen Monaten; seine Augenlider sind geschwollen. Als er den Raum betritt, entschuldigt er sich für seine Verspätung: Die Schlafmittel, die ihm verschrieben wurden, wirkten nicht mehr so wie am Anfang. Und wenn er nachts noch welche nähme, dann fiele es ihm schwer, am Leben teilzunehmen. Überhaupt fiele ihm alles schwer: Er vergesse so viel, dauernd, sein Kopf mache nicht mehr richtig mit.