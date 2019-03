Der Anschlag von Christchurch hätte in Europa passieren können. In einer Moschee in Frankreich, Schweden oder Deutschland. Vielleicht in Duisburg oder Stuttgart. Vielleicht in der Moschee, in der meine Familie ihr Freitagsgebet verrichtet. Ich wusste, dass es passieren könnte. Es macht mich wütend, dass bislang kaum jemand diese Sorge ernstgenommen hat.