Werbung über Väter hat das Zeug, die Menschen zu spalten und Unternehmen virale – und damit billige – Reichweite zu verschaffen. Manchmal schafft Werbung das, indem sie Männer für ihr Potenzial lobt, so wie Gillette. Seit Sonntag ist in Deutschland das Gegenteil der Fall. Edekas neuer Clip "Danke" geht in die komplett andere Richtung und nimmt Väter, vorgeblich ironisch, aufs Korn: