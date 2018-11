Doğuş Albayrak ist der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Vereins.

Auf der Petitionsseite schreibt er:

"Vor fast genau 4 Jahren ist meiner Schwester Tuğçe Albayrak ähnliches widerfahren. Auch Tuğçe hat anderen Menschen in Not geholfen. Sie hat nicht weggeschaut, als Sie zwei minderjährige in Not gesehen hat. Sie ist eingeschritten und auch Tuğçe hat Ihren Mut mit Ihrem Leben bezahlen müssen. Deshalb haben wir als Tuğçe Albayrak Verein den Kontakt zu den Eltern von Alptuğ gesucht und gefunden. Wir haben mit ihnen gesprochen und wissen, dass die Umbenennung der Station in "Alptuğ Sözen" der Familie immer als ein Trostpflaster dienen wird. Alptuğ Sözen darf nicht vergessen werden."