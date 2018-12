Was war dein größter Erfolg im vergangenen Jahr?

Ich habe mich ganz spontan dazu entschieden, an der Wahl des "Mister Gay Germany 2019" teilzunehmen und tatsächlich gewonnen. Nachdem es für mich jetzt auf die 30 zugeht, dachte ich, es sei nun endgültig an der Zeit, dass ich mich politisch engagiere. Deshalb möchte ich mit meinem Titel auf ein mir sehr wichtiges Thema aufmerksam machen: Ich will erreichen, dass schwule Männer endlich auch Blut spenden dürfen.

Welche Herausforderung gibt es dabei?

Momentan ist die Rechtslage schwierig und diskriminierend: Bis 2017 durften schwule Männer in Deutschland überhaupt kein Blut spenden. Mittlerweile dürfen wir spenden – aber nur, wenn wir mindestens zwölf Monate lang keinen Sex hatten. Viele Menschen wissen überhaupt nicht, was für absurde Bedingungen da an schwule Männer gestellt werden. Menschen, die unsafen Sex mit vielen wechselnden Partnerinnen und Partnern haben, zählen zu einer Risikogruppe und sollten auch weiterhin nicht spenden – aber schwule Männer so zu pauschalisieren, finde ich komplett falsch.