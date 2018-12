Denn deutsche Moscheen werden vor allem aus der Türkei und aus Saudi-Arabien finanziert.

Viele Moscheen in Deutschland gehören zum Ditib-Verband. Der untersteht Diyanet, der türkischen Religionsbehörde. Andere Gemeinden werden vor allem aus Saudi-Arabien finanziert. Das erzkonservative Königreich spendet Moscheebauten in aller Welt – und will so seine Lesart des Islam überall durchsetzen.

Dafür werden auch nicht nur die Gebäude finanziert, sondern auch Imame aus der Türkei oder Saudi-Arabien hergeschickt. Deshalb wird nur in wenigen Moscheen auf deutsch gepredigt. Viele arabische Imame sind Wanderprediger, die mit Touristenvisa hier sind. Sie sind weder in Deutschland aufgewachsen, noch sprechen sie die deutsche Sprache. An der Lebenswirklichkeit der Muslime im Land predigen sie also einfach vorbei.