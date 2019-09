Die USA sind in der Forschung schon weiter. Dort ist zum Beispiel belegt, dass Women of Color eine drei Mal höhere Gefahr haben, in der Schwangerschaft zu sterben. Der Late-Night-Host John Oliver widmete dem Problem kürzlich ein Segment in seiner Show.

Bis heute kommt es im Alltag vor allem darauf an, dass medizinische Fachkräfte selbst sensibel genug sind, ihre Vorurteile zu bemerken.

Ben wünsche sich deshalb, dass schon an der Uni in Pflichtseminaren über die bestehenden Vorurteile gesprochen und so die interkulturelle Sensibilität erhöht werde. In seinem Studium habe es zwar ein Seminar zum Thema Migration und Gesundheit, in dem das Klischee vom schmerzempfindlichen Patienten aus dem Mittelmeerraum kritisch besprochen worden sei. Verpflichtend gewesen sei das Seminar allerdings nicht, er habe es auf eigene Initiative hin besucht.



Dabei sei das gerade für Medizinstudierende wichtig, die selbst nicht von Rassismus betroffen sind und sich deshalb viel weniger mit diesem Thema auseinandersetzen, sagt Ben. "Mehr Diversität unter Ärztinnen und Ärzten würde aber sicher auch helfen, diese Vorurteile abzubauen."

*Wir haben den Namen geändert. Der richtige Name ist der Redaktion bekannt.