Weil es ein Hobby ist, sagt der US-Politikwissenschaftler Eitan Hersh. Immer mehr Menschen, vor allem Männer, würden sich mit Politik beschäftigen wie andere mit Fußball gucken: hier die Guten, da die Bösen, hier die eigene Mannschaft, da der Gegner.

Wer Politik als Hobby betreibt, ist am Ende nicht wirklich engagiert

Hersh beschreibt das in seinem Buch "Politics is for Powers" als "politisches Hobbytum". Politische Debatten gab es zwar schon immer, aber vor allem Social Media verstärkt, verändert, beschleunigt sie. Nur, dass die Polithobbyisten mit dem Streit um das beste Argument kein Gewinn mehr seien, sondern eine Gefahr für die Demokratie: Denn sie gestalten laut Hersh nicht, sie verschärfen nur. Umso mehr jemand Politik vor allem der Emotionalität wegen verfolge, also unterhalten werden will, desto unwahrscheinlicher sei, dass man sich politisch aktiv beteiligt.