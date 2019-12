Kriminelle in Großfamilien seien nicht immer hundertprozentig verwandt, oft aber zumindest verschwägert, sagt Zora. Umgekehrt heiße das aber nicht, dass es einen Generalverdacht geben sollte. "Die Blutsfamilie ist die kriminelle Familie. Das bedeutet aber nicht, dass der Sohn vom Boss automatisch ein Krimineller ist. So kann man in einem Rechtsstaat auch nicht vorgehen."



Gerade wie der Begriff Clan gebraucht wird, sieht sie kritisch. "Der Begriff bezeichnet eigentlich eine Struktur, keine Ethnie oder bestimmte Familie. Im Moment wird er aber nur für Araber benutzt - das ist ein Probelm."

Das größte Kapital der Kriminellen ist ihr Bedrohungspotenzial, sagt Zora. Auch eine Studie der Universität Erlangen kam 2015 zu diesem Ergebnis: In bestimmten Communities in Berlin herrsche ein Klima der Angst, weil staatliche Behörden kriminelle Teile von Familien scheinbar nicht mehr genügend unter Kontrolle hätten.

Das heißt: Wenn die Polizei große Einsätze inszenieren würde, wie Mohammed unterstellt, könnte die Botschaft auch ins Gegenteil umschlagen: Statt Bürgern das Gefühl zu geben, alles sei unter Kontrolle, weil die Polizei sich kümmert, kann auch das Gefühl entstehen, Clans seien riesig und sehr gefährlich, weil ja ständig die Polizei auftauchen muss.

Hinzu kommt: Clans sind nicht nur gut für die Auflage, sondern auch für Einschaltquoten.

Um Kriminalität in Familien zu bekämpfen, gebe es zwei Ansätze, sagt Zora: Prävention und Repression. "Was NRW gerade macht, ist sehr erfolgreich: an das Geld gehen. "Das heißt: Autos, Wohnungen und andere Statussymbole beschlagnahmen und die Kriminellen über Geldwäsche und ähnliches entlarven. Das ist auch die Strategie hinter den Razzien, die Mohammed kritisiert. (SPIEGEL ONLINE)

Sandro Mattioli ist Vorsitzender des Vereins "mafianeindanke" und entwickelt gemeinsam mit Kolleginnen Strategien gegen diese Art von Kriminalität für die Bezirksregierung Neukölln. Für ihn ist das Klischee des Clans vor allem unterkomplex: Kriminalität von Familienmitgliedern finde nicht nur auf der Straße und bei Razzien in schummrigen Shishabars statt - genauso wichtig sei es, internationale Finanzbewegungen zu verfolgen. "Man tendiert in Deutschland dazu, diese eher brachial vorgehenden Gruppen stärker zu bekämpfen als andere. Dabei richten sie deutlich weniger finanziellen Schaden an als unauffälligere Gruppierungen."

Mohammed und ich stehen mittlerweile vor einem tristen, grauen Gebäude – Mohammeds Grundschule.



Heute pilgern hier vor Schulbeginn die neu in den Kiez gezogenen, bürgerlichen Eltern ins Sekretariat, um ihre Kinder von der zugeteilten Schule abzumelden – zu viel Migrationshintergrund, zu viele Probleme, für das eigene Kind will man was anderes.

Mohammeds Eltern hatten damals andere Probleme: Kettenduldungen und Beschäftigungsverbote. So landete Mohammed hier, mit 30 Kindern in einer Klasse. Fast alle hatten Migrationshintergrund, Rassismus erlebte er trotzdem. "Du hast doch bestimmt ein Osama-bin-Laden-Poster über dem Bett", habe mal ein Lehrer gesagt. Er sei dann auf Toilette gegangen und habe geweint. Nicht alle haben heute einen Abschluss. Er ist froh, es geschafft zu haben.

Wir laufen zurück durch die Weserstraße, an Tattoostudios und queerfeministischen Barkollektiven vorbei. Mohammed mag das neue Leben in seinem alten Kiez. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt, der Mohammed an dem Einsatz gegen die Familienkriminalität stört: "Warum kümmert man sich erst jetzt darum, wo Neukölln gentrifiziert ist? Als wir hier gewohnt haben, hat es offenbar keinen gestört."

Wieder am Rathaus steigt Mohammed in die U-Bahn-Linie 7 und fährt nach Hause. Er wohnt heute in Schöneberg